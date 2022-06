"Sin excusas": agentes de la PNC eran obligados a pagar por festejos de aniversario

Agentes de la PNC fueron obligados a aportar para los festejos del Aniversario de esas institución de seguridad.

"Sin excusa ni pretexto", agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría 16 serían obligados a entregar un aporte para "sufragar gastos" de las diferentes actividades que se realizarán para festejar el XXV Aniversario de esa institución.

La orden se efectuó a través de un Telefonema Circular firmado por Walter Andrés García Cholotío, de la Sección de Personal de la Comisaría 16 de Mixco, "por instrucciones del Jefe Interino" de esa sede policial.

Según la Circular, a la que Soy502 tuvo acceso, cada Subcomisaría y dependencias adscrita a la Comisaría 16, debía entregar 50 quetzales para cubrir los gastos de las actividades religiosas, culturales, socioculturales, deportivas y hasta la de la premiación de las Policías destacadas.

"Lo solicitado deberá ser remitido mediante oficio a esta Sección, a más tardar a las 12 horas del día 20 de junio", señala la circular y establece que el pago lo deben hacer las sedes adscritas como la Secretaría, Secciones, Régimen Disciplinario, Núcleo de Reserva, Monitoreo de Cámaras, abordaje de Buses Plan Quetzal y Campamento Pajoques.

Suspenden medida

El cobro de los recursos fue suspendida, luego que Soy502 consultara al Departamento de Comunicación Social de la PNC, quienes indicaron que este cobro no está autorizado, por lo que se iniciará un proceso disciplinario en contra de la persona que giró la orden.

"Las actividades que se realizan para el Aniversario son protocolarias y no generan ningún costo, por lo que no hay razón para pedir ningún aporte, además, no fue autorizado", explicó Jorge Aguilar, vocero de la PNC.

Aguilar explicó que se iniciará un proceso disciplinario en contra de la persona que envió la Circular, y podría tener una sanción de 1 a 30 días sin goce de salario, dependiendo de la evaluación que se haga sobre la gravedad de la falta.

Al mismo tiempo indicó que la solicitud del dinero será suspendida de inmediato, debido a que ninguna autoridad superior lo ha autorizado. "La orden quedó sin efecto", dijo.