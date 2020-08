Los diputados del Congreso de la República tienen previsto retomar la aprobación de la iniciativa de ley de vacunación en la sesión convocada para el jueves 27 de agosto La propuesta original se realizó con el auxilio técnico del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones (Conapi) y busca institucionalizar la vacunación en el país.

"Lo que queremos es que el comité sea a nivel de ley para que no dependa de quien esté en la administración del Ministerio de Salud en ese momento", asegura Mario Melgar, integrante del Conapi.

La propuesta ha generado polémica debido a posibles cambios que la propuesta sufrirá durante la aprobación por artículos.

Posibles cambios

Integrantes de la Comisión de Salud del Congreso presentaron varias propuestas de enmiendas este lunes 24 de agosto, entre las que se incluye una que volvería obligatorio que las personas se vacunen en casos de pandemias o epidemias.

Los legisladores pretenden que ninguna persona en el país pueda argumentar "motivos religiosos, personales o filosóficos" para no aplicarse una vacuna durante una pandemia, como la del Covid-19. El único motivo que se podría argumentar, pero que debería comprobarse, es una contraindicación de salud.

"Cuando hay epidemias es cuando uno debe confiar más en la ciencia y en la salud pública. La vacunación debiera asegurarse porque nos estamos protegiendo todos. Es similar al uso de mascarilla, si yo no me enfermo no te enfermo a ti", remarca Melgar.

En el paquete de enmiendas, que aún deben aprobarse, también contempla que cuando una vacuna sea para combatir una enfermedad, que no sean epidemias o pandemias, sí se puedan argumentar "motivos religiosos, personales o filosóficos" para no aplicarse la vacuna.

Rechazo a enmienda

Este martes, el Comité Ejecutivo Nacional del partido Visión con Valores (Viva) mostró su rechazo a la propuesta de enmienda para hacer obligatoria la aplicación de la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Esta enmienda es impulsada por el legislador de Viva, y presidente de la Comisión de Salud, Nery Mazariegos. Sin embargo, el partido de Mazariegos considera que esta propuesta está "fuera de lugar" y atenta contra la libertad de culto.

De momento, Viva es el único bloque que ha mostrado abiertamente su rechazo a la propuesta. Otras bancadas aseguran que están analizando este posible cambio.