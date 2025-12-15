Policía arresta al hijo de Rob Reiner tras hallar muerto al cineasta y a su esposa

Tras el macabro hallazgo la policía arrestó a Nick Reiner por ser sospechoso de asesinar a sus padres.
OTRAS NOTICIAS: Hallan muertos al director de cine Rob Reiner y a su esposa en California, EE.UU
El cineasta y actor Rob Reiner y su esposa Michel Reiner, fueron hallados muertos en su mansión en el sur de California el pasado domingo 14 de diciembre.
La pareja de esposos fue encontrada con heridas de arma blanca, ante ello se han realizado investigaciones competentes.
El subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, declaró el domingo 14 de diciembre que "Nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso" antes de realizar líneas de investigación.
Sin embargo, Nick Reiner, hijo del cineasta de Hollywood fue detenido este lunes 15 de diciembre, según información de medios estadounidenses.
Asimismo, las cadenas CBS y ABC informaron del arresto, y el diario Los Angeles Times publicó que había ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de asesinato, de acuerdo con registros penitenciarios.