El portero costarricense Minor Álvarez, quien se nacionalizó guatemalteco y militó en varios clubes del país, es noticia a nivel mundial al anotar un golazo de tiro libre y luego atajar un penalti en la semifinal de ascensos de la Segunda División tica.

Juventud Escazuceña, el equipo de Álvarez logró superar en penaltis a Fútbol Consultants y espera rival en la final por el ascenso a la Primera División.

El duelo que terminó empatado 1-1 tuvo como figura al portero de Escazuceña, quien atajó un penalti en tiempo regular, sin embargo el rebote favoreció al atacante, quien en el contra remate consiguió anotar.

El guardameta tuvo su revancha y al minuto 83, cuando dejó su portería para cobrar un tiro libre y marcar con potente remate el empate que obligaba a definir la serie por penaltis, Álvarez detuvo uno de los cobros.

Minor Álvarez tuvo paso en Guatemala por los clubes Xelajú, Malacateco, Antigua GFC y el Deportivo Petapa.