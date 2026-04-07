Fiscal General: Comisión de Postulación entrevista a los primeros 12 aspirantes

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En el primer día, la Postuladora para Fiscal General escuchó a 12 aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP, período 2026 - 2030.

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Siete horas fueron suficientes para que la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), escuchara a 12 de los 48 aspirantes que continúan en el proceso de postulación de candidatos a dirigir la investigación penal en el país.

En esta primera jornada, los postulantes, además de exponer su plan de trabajo, también hicieron algunas consideraciones de cómo sería su actuar al frente del MP.

De esta cuenta, los comisionados pudieron conocer algunas propuestas encaminadas no sólo a recuperar la credibilidad institucional del MP, sino también a la creación de órganos de capacitación que permitan un mejor desempeño fiscal y el uso adecuado de la tecnología en la investigación de casos.

Exposiciones

Fue así como resaltó la exposición del aspirante Mynor Francisco Hernández Castillo quien sugirió en su plan de trabajo la creación de la Escuela Nacional de Fiscales que permita regionalizar y descentralizar los talleres de capacitación a fiscales.

En el caso de Henry Alejandro Elías Wilson, propuso la creación de la Escuela de Litigios de la Investigación Criminal (ELIC), que contribuya a la baja de la mora fiscal.

⚖️Comisión de postulación para la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público 2026-2030



Entrevistas a los aspirantes



➡️ Gladys Verónica Ponce Mejicanos



Entre los temas abordados en su plan de trabajo se enfoca en fortalecer la autonomía y objetividad del… pic.twitter.com/v0UWg7Lld1 — Guatemala Visible (@guatevisible) April 6, 2026

Otro de los postulantes, Edgar Miguel Morales Santos expuso la posibilidad de crear la Escuela de Estudios Fiscales, cuya finalidad se centre en la capacitación de fiscales especializados en la investigación criminal.

Por su parte, Brenner Israel Ronaldo López de León, sugiere el modelo de gestión de fiscalías en la que propone que los fiscales sean certificados, según el área de trabajo en el que se desempeñen.

⚖️Comisión de postulación para la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público 2026-2030



Entrevistas a los aspirantes



➡️ Zoila Tatiana Morales Valdizón



Entre los temas abordados en su plan de trabajo propone una transformación integral orientada a resultados… pic.twitter.com/QxFLaXtBeu — Guatemala Visible (@guatevisible) April 6, 2026

El aspirante Juan Luis Polanco Santizo expuso la necesidad de cambiar la política de caso por caso por una estrategia de gestión de casos de manera integral, así como la transformación digital que permita "dejar por un lado un MP de papel a un MP tecnológico".

Renuncia y audiencias

Previo a iniciar con las entrevistas, la presidenta de la Comisión, la magistrada Claudia Paredes informó que el aspirante Roberto Manuel Ángel Flores Rivera no se presentó a las pruebas psicométricas y renunció a continuar en el proceso de postulación.

Con esto, dijo que la lista de 49 postulantes se reduciría 48 aspirantes, por lo que, en los cuatro días de entrevistas se escucharía a 12 aspirantes por día.

Además, se evacuaron tres audiencias públicas en las que se recibieron una serie de documentos en los que se plantearon una serie de requerimientos que reclaman una valoración de aquellos personajes que han sido sancionados internacionalmente y hayan criminalizado a defensores de derechos humanos y periodistas.

También se hizo un llamado a los comisionados que durante la fase de entrevistas se cuestione sobre los impedimentos presentados en contra de algunos postulantes, además, resalta la solicitud de que la Comisión cumpla con los plazos establecidos en la ley y la alternancia en los cargos.

Las instituciones que fueron escuchadas son el Panel de Personas Expertas Independientes para observar la selección de Fiscal General y designación de la Corte de Constitucionalidad (CC) en Guatemala, La Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno y el Movimiento Cívico Nacional (MCN).

Aspirantes

En esta primera jornada de entrevistas, la Comisión escuchó a los postulantes: