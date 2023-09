Sin Messi, el Inter Miami golea al Toronto FC en la MLS

-

Tras generar alarma tras la substitución de Lionel Messi en el juego contra el Toronto FC por la Major League Soccer, el Inter Miami logró una victoria.

El Inter Miami logró una importante victoria en la MLS ante el Toronto FC este miércoles 20 de septiembre.

Pese a no contar con el argentino Lionel Messi, quien salió de cambio en la primera mitad, el cuadro local ganó el juego 4-0.

Los goles llegaron por medio de Facu Farias al 48.

Allen to Farías for the first of the night



Facu puts us in the lead by burying it in the back of the net#MIAvTOR | 1-0 pic.twitter.com/Bkpt0z8FB4 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2023

El segundo llegó al 54 por medio de Robert Taylor, tras una jugada individual.

Nothing new to see here from Taylor ‍♂️‍♂️



Robert Taylor takes one from outside of the box to double our lead#MIAvTOR | 2-0 | Watch live using #MLSSeasonPass on@AppleTV: https://t.co/QRx3Gs2ubx pic.twitter.com/HGV5Qy8zU7 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2023

El tercero llegó por medio de Benjamin Cremaschi al 73.

Buried in the bottom corner by Benja



Taylor ➡️ Cremaschi to give us our third of the night #MIAvTOR | 3-0 pic.twitter.com/YTS4fv2HKa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2023

El cuarto llegó por medio de Taylor a los 87.

Enciende alarmas

Lionel Messi disputó unos minutos con su club, el Inter de Miami, 17 días después de la última vez. Sin embargo, al minuto 37 de partido encendió las alarmas de los fanáticos tras salir de cambio debido a molestias físicas.

El astro argentino había regresaso con 'Las Garzas' para un juego clave ante Toronto FC, sin embargo, durante la primera media hora del juego no pudo anotar un gol y salió de cambio con algunas molestias.

الأسطورة ميسي يغادر للإصابة pic.twitter.com/NWvgg4ENIN — Messi Xtra (@M30Xtra) September 21, 2023

Minutos antes también salió del campo Jordi Alba.

Dolorosa derrota

El pasado sábado 16 de septiembre, el club de Florida sufrió una dolorosa derrota por 5-2 ante el Atlanta United, sin el campeón del mundo en el campo, lo que les complicó el panorama en la liga.

El Inter de Miami y el Toronto FC se habían enfrentado en 5 ocasiones, con el balance prácticamente rosa y negro: cuatro victorias para 'Las garzas' y solamente una para los 'Toros rojos' canadienses.

Con este resultado, Miami se ubica en la posición número 13 de la Major League Soccer (MLS) con 31 puntos, a 7 unidades de acceder al repechaje para poder avanzar a los 'playoffs'.

Back home pic.twitter.com/dEfpD2fIIh — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 20, 2023

A Messi y al Inter de Miami solamente le quedan siete encuentros para intentar salir del fondo de la tabla y poder acceder a la pelea por el titulo, algo que nunca han logrado en la historia del club.

El siguiente partido del club de Florida en la MLS será el domingo 24 de septiembre, en el ya famoso "Clásico del Sol", cuando visiten a sus vecinos, el Orlando City en el Exploria Stadium.

Además, el equipo de Messi competirá el próximo miércoles 27 de septiembre en la final de la USA Open Cup, ante el Houston Dynamo, para conseguir el segundo título de la temporada para Miami.