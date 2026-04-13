Gobernación presenta acciones legales para la reactivación de cárcel en Izabal

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Las gestiones han sido realizadas de forma independiente tanto por Gobernación y el Ministerio de la Defensa, según se informó.

El viceministro del Ministerio de Gobernación, Estuardo Solórzano, informó sobre las gestiones legales y operativas que el Ejecutivo ha puesto en marcha para retomar la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal, conocida como "El Triunfo", cuya edificación permanece suspendida por orden judicial.

El funcionario explicó que tanto el Ministerio de Gobernación como el de la Defensa han promovido acciones ante instancias superiores para destrabar el proceso. "Se ha presentado un amparo y también un concurso para que conozca la Corte de Constitucionalidad y también la Corte Suprema de Justicia", indicó.

Estas acciones, según precisó, se han planteado de forma independiente por ambas carteras.

Solórzano aseguró que, pese a la suspensión, el Estado mantiene las condiciones necesarias para reanudar los trabajos en cuanto exista autorización. "Nosotros ya estamos preparados y listos para dar seguimiento a la construcción de la cárcel de Izabal; lamentablemente la hemos tenido detenida, pero permanece el personal de seguridad, la maquinaria y todo el equipo listo para continuar", afirmó.

El Viceministro de Gobernación informó que se han presentado un amaparo y un concurso ante la CC y la CSJ para agilizar el proyecto. (Foto: Archivo/Soy502)

Frenan costrucción

La obra fue frenada luego de que la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal otorgara un amparo provisional que ordena suspender de inmediato la construcción. La resolución argumenta posibles riesgos de inundación en el área, lo que podría afectar tanto a los privados de libertad como a la población cercana, generando potenciales vulneraciones a derechos fundamentales.

El viceministro del Mingob Estuardo Solórzano, informó sobre las acciones legales para retomar la construcción de la cárcel de máxima seguridad “El Triunfo” en Izabal; edificación que permanece suspendida por orden judicial.

: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/dNSPiuSj5w — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 13, 2026

Compra de armamento

En paralelo, el viceministro también abordó las acciones para fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC), especialmente en respuesta a señalamientos sobre falta de equipo. Indicó que ya se encuentra en marcha un proceso de adquisición de armamento, tecnología y vehículos. "Estamos en el proceso de adquisición de armamento, equipamiento tecnológico y vehículos; hay dos temas clave, las comunicaciones y la movilización", señaló.

Añadió que algunas compras podrían acelerarse en el marco de la Ley antipandillas.

Sobre el origen del equipamiento, detalló que se analizan opciones mediante compras entre gobiernos. "Estamos en comunicación con varios países; el tema son los tiempos de entrega, pero estamos acelerando el proceso para adquirir armamento y equipo de calidad internacional", explicó.

Además, mencionó que entre los países con los que se mantienen conversaciones figuran Estados Unidos, Canadá y Colombia, además de otras naciones aliadas. "Principalmente se está viendo con Estados Unidos, pero también hemos estado en pláticas con Canadá, Colombia y otros países amigos", indicó al finalizar la citación con el diputado José Chic en el Congreso.