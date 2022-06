Presentador de ESPN celebró ascenso de Xinabajul a la Liga Nacional

El analista deportivo no se perdió la oportunidad de celebrar y aplaudir el logro el equipo de su departamento

El presentador de ESPN, José Del Valle se unió a la alegría que se vive en Huehuetenango por el ascenso de Deportivo Xinabajul a la Liga Nacional.

A través de redes sociales, Del Valle se manifestó por esto se logró tras vencer a Marquense en la serie por el último boleto a la Liga Nacional disputado el 4 de junio en Antigua Guatemala.

Felicidades al equipo, al cuerpo técnico y, especialmente, a su noble gente… a mi gente. https://t.co/52m4JTgen6 — Jose del Valle (@delvalle_ESPN) June 5, 2022

“El equipo de mi departamento, Xinabajul-Huehue, es de Primera. Felicidades al equipo, al cuerpo técnico y, especialmente, a su noble gente… a mi gente”, escribió Del Valle.

Deportivo Xinabajul se impuso 1-0 a Marquense en el partido que se jugó en el estadio Pensativo el fin de semana. Un gol de Gerson Tinoco logró poner a los huehuetecos en la Liga Nacional.

¿Quién es José Del Valle?

Del Valle nació y creció en Cuilco, Huehuetenango. Al crecer estudió magisterio, pero su sueño era convertirse en abogado. Sin embargo, la vida le tenía un proyecto distinto en Estados Unidos.

“En 2002 emigré, siempre quise ser abogado, soy fanático de la justicia, creo que es algo que debemos promover y debemos luchar los guatemaltecos. Pero en 2006 ESPN lanzó el concurso Dream Job, el premio era cubrir el mundial de Alemania como reportero. Pero yo quería ir a un mundial, no cubrirlo. Llegué donde estaban haciendo el concurso, me fue bien, gané el concurso de Miami, pero no gané”, resalta.

Ese año, José hace una pasantía en el departamento de programación de ESPN y en 2007 recibe la oportunidad de escribir para la revista de la cadena. En 2009 Jorge Ramos lo invita a formar parte del programa Jorge Ramos y su banda, empezando así su carrera como periodista deportivo.