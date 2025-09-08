Presentadora de Café AM, Mishel, representa a Guatemala en India

Mishel, conductora del programa "Café AM", representa a Guatemala en el Festival Mundial Cultural "Un Mundo, Una Familia" que se celebra en India.
La presentadora de TV Azteca Guate participa junto a la Marimba Femenina del Centro Cultural de Malacatancito, Huehuetenango, en un inolvidable momento donde artistas de todo el mundo se reúnen en pro de mantener la música tradicional.
Las músicos Ingrid Stefannie Nahomy Chávez, Mariajosé Cordón Villatoro, Marlén Fabiola Calderón Hidalgo, Doreimy Alejandra Villatoro Gómez, Hellen Lourdes Molina Calderón y el bajista Nael Alvarado formaron junto a ella una potente agrupación que busca que se conozca el instrumento nacional en el mundo.
"Todos están llevando el talento, la cultura y la esencia de nuestra tierra a un escenario internacional", afirma el medio.
"¡Felicitaciones, Mishel y equipo! Su dedicación y pasión por Guatemala nos inspiran a todos", anotó el equipo de TV Azteca.