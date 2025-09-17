Se presentan a los ganadores de la sexta edición de "SumArte x Guate"

-

Banco Industrial apoyó en la sexta edición del concurso nacional de ilustración "SumArte X Guate", organizado por Gronn. Esta plataforma es una unión entre sostenibilidad y arte para promover un futuro más consciente en Guatemala.

(Fotografía por: Soy 502)

Con la participación de más de 180 artistas nacionales que compartieron su talento, se crearon 233 ilustraciones originales que representan la cultura y naturaleza de nuestro país.

“ Banco Industrial vela por el desarrollo del arte en el país y contribuimos con un premio en efectivo para los ganadores, motivando a que se sigan abriendo plataformas para los artistas. ” Paola Pérez , supervisora de eventos y patrocinios de Banco Industrial.

Luego de un proceso de selección, realizado por artistas ganadores de ediciones pasadas, "SumArte x Guate 2025" reconoce a cuatro artistas guatemaltecos en las siguientes categorías:

Sarah López – Raíces y Tradición

– Raíces y Tradición María Fernanda Flores – Paisajes de Guatemala

– Paisajes de Guatemala Mónica Urízar – Tesoros Naturales

– Tesoros Naturales Estuardo López – Guatemala Cambiante

“ Estos espacios abren oportunidades para nosotros como ilustradores emergentes, que anhelamos llegar a inspirar a Guatemala y al mundo. ” Sarah López , ganadora de la categoría Raíces y Tradición

Los diseños formarán parte de la colección de vasos Gronn, una edición que celebra el arte guatemalteco y la economía circular. Estos vasos estarán disponibles a partir de septiembre en la tienda en línea www.gronn.gt.