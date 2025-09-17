Se presentan a los ganadores de la sexta edición de "SumArte x Guate"

Banco Industrial apoyó en la sexta edición del concurso nacional de ilustración "SumArte X Guate", organizado por Gronn. Esta plataforma es una unión entre sostenibilidad y arte para promover un futuro más consciente en Guatemala.
Con la participación de más de 180 artistas nacionales que compartieron su talento, se crearon 233 ilustraciones originales que representan la cultura y naturaleza de nuestro país.
Luego de un proceso de selección, realizado por artistas ganadores de ediciones pasadas, "SumArte x Guate 2025" reconoce a cuatro artistas guatemaltecos en las siguientes categorías:
- Sarah López – Raíces y Tradición
- María Fernanda Flores – Paisajes de Guatemala
- Mónica Urízar – Tesoros Naturales
- Estuardo López – Guatemala Cambiante
Los diseños formarán parte de la colección de vasos Gronn, una edición que celebra el arte guatemalteco y la economía circular. Estos vasos estarán disponibles a partir de septiembre en la tienda en línea www.gronn.gt.