Presidencia abre convocatoria para elegir magistrados titular y suplente de la CC

Los expedientes de los aspirantes serán recibidos la próxima semana y serán revisados por el equipo legal de la Presidencia de la República.

La presidencia de la República abrió una convocatoria a los abogados interesados en ser considerados para ser designados directamente por el Presidente de la República en Consejo de Ministros para los cargos de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La invitación fue publicada en el Diario de Centro América donde se precisa que los profesionales del derecho que sean electos integrarán la Corte en el periodo 2026-2031 como los representantes de la Presidencia.

La publicación señala que los aspirantes deben ser guatemaltecos de origen, abogados colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad, tener por lo menos 15 años de graduación profesional y de preferencia tener experiencia en la función y administración pública.

La convocatoria también incluye un listado con los documentos que los aspirantes deben presentar y entregar de forma física y digital.

Los expedientes serán recibidos en la 6a. avenida 5-34 zona 1, ciudad de Guatemala en las instalaciones de la Secretaría General de la Presidencia de la República del lunes 16 al viernes 20 de febrero de 2026 en horario de 9 a 17 horas.

Cronograma

Según un calendario para la elección del representante de la Presidencia ante la CC compartido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia la semana pasada, una vez recibidos los expedientes se procederá a la revisión de documentos que será del 23 de febrero al 6 de marzo.

Posteriormente se celebrará la reunión del Consejo de Ministros donde serán electos los representantes y se estima que podría llevarse a cabo entre el 11 y 13 de marzo próximos.

El anunció de quiénes serán los profesionales elegidos podría darse el 13 de marzo y el último día para la designación de los abogados electos será el 14 de marzo.

Por orden constitucional los magistrados que integren la próxima legislatura de la CC deberán tomar posesión formal del cargo el próximo 14 de abril de 2026 y fungirán en el cargo por los próximo cinco años.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad duran cinco años en el cargo. (Foto: Archivo / Soy502)

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo la semana pasada el presidente Bernardo Arévalo afirmó que "quien salga elegido de este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala".

Asimismo, el mandatario explicó que será el equipo legal de la Presidencia de la República el encargado de hacer la revisión de los expedientes que ser revisan y posteriormente será él junto al Consejo de Ministros que elegirán a los postulares que reúnan "las mejores condiciones".