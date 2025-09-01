Presto celebra la independencia con sabor guatemalteco

- Presto, empresa guatemalteca de catering y banquetes, se une a las celebraciones de independencia resaltando la gastronomía como parte de la identidad nacional y de las experiencias compartidas por generaciones. Fundada en 1981 como un proyecto familiar que llevaba comida casera guatemalteca a los hogares, hoy cuenta con una operación de coberturaa nivel nacional, atendiendo desde reuniones privadas hasta eventos de más de 2,500 invitados. (Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502) “ Lo que nos ha mantenido vigentes por más de cuatro décadas es la combinación de tres valores esenciales: sabor y tradición, calidad y excelencia, y cercanía con nuestros clientes. ” Mireya Gámez , gerente de talento humano de Presto. Un menú para cada ocasión La empresa ofrece opciones que van desde boquitas típicas y platillos caseros hasta estaciones gastronómicas en vivo, menús gourmet y fusiones internacionales. Además, ha desarrollado una aplicación móvil que permite pedir comida a domicilio, ampliando la forma en que los guatemaltecos disfrutan de su cocina. “ En Presto diseñamos cada experiencia a la medida. Siempre buscamos superar expectativas con propuestas que integran lo mejor de nuestra tradición y las tendencias actuales. ” Michelle Nitsch , gerente de ventas Presto. Con una planta de producción, centros operativos en puntos estratégicos y un equipo especializado, Presto reafirma su compromiso de seguir acompañando a las familias y empresas en los momentos más significativos, llevando el sabor de Guatemala a cada mesa y evento.