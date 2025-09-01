Presto celebra la independencia con sabor guatemalteco

Presto, empresa guatemalteca de catering y banquetes, se une a las celebraciones de independencia resaltando la gastronomía como parte de la identidad nacional y de las experiencias compartidas por generaciones.
Fundada en 1981 como un proyecto familiar que llevaba comida casera guatemalteca a los hogares, hoy cuenta con una operación de coberturaa nivel nacional, atendiendo desde reuniones privadas hasta eventos de más de 2,500 invitados.
Un menú para cada ocasión
La empresa ofrece opciones que van desde boquitas típicas y platillos caseros hasta estaciones gastronómicas en vivo, menús gourmet y fusiones internacionales. Además, ha desarrollado una aplicación móvil que permite pedir comida a domicilio, ampliando la forma en que los guatemaltecos disfrutan de su cocina.
Con una planta de producción, centros operativos en puntos estratégicos y un equipo especializado, Presto reafirma su compromiso de seguir acompañando a las familias y empresas en los momentos más significativos, llevando el sabor de Guatemala a cada mesa y evento.