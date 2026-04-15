Hallan en Guatemala el primer arreglo dental maya

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La revista en "Journal of Archaeological Science: Reports (2026)", publicó el primer caso documentado de una piedra preciosa insertada en un diente posterior, hallado en restos prehispánicos mayas, mostrando que las incrustaciones dentales, además de ornamento, serían un procedimiento odontológico.

Un molar inferior que se encuentra en el "Museo Popol Vuh" de la Universidad Francisco Marroquín, de ciudad de Guatemala y atrae la atención de los investigadores al presentar una pequeña jadeita incrustada en el centro, algo nunca antes visto ya que, hasta ahora, las incrustaciones documentadas en contextos mayas se encuentran exclusivamente en los dientes frontales.

El hallazgo

El diente proviene de una colección de material arqueológico reunido en Guatemala durante el siglo XX y no está vinculado a una excavación específica, por ello no se puede determinar la fecha o el lugar específico donde fue encontrado, sin embargo, sus características coinciden con ejemplos conocidos de trabajos dentales mayas.

Según se describe la corona presenta una cavidad tallada donde se aloja la piedra, la cual se mantiene en su sitio mediante una sustancia adhesiva.

La investigación

Las imágenes de esta pieza se obtuvieron mediante una tomografía computarizada de haz cónico: estudio radiológico 3D avanzado, utilizado en odontología para obtener imágenes de alta resolución de dientes, huesos y nervios maxilofaciales.

Los escaneos revelan cambios en el interior del diente que son propios del tejido vivo. La cámara pulpar muestra una calcificación intensa, respuesta que se desarrolla con el paso del tiempo, esto quiere decir que el procedimiento se llevó a cabo mientras el individuo estaba con vida.

Ya que la estructura interna se encuentra intacta y no hay signos de desgaste avanzado, se sugiere que el trabajo fue realizado en un adulto joven.

Debido a que los molares no son visibles durante el habla ni al sonreír, el ejemplar no se ajusta a los patrones conocidos, donde las modificaciones dentales suelen estar en zonas visibles, vinculadas a la apariencia o la identidad.

Foto: Oficial.

Explicación de la localización del arreglo dental

Según se cree la piedra se colocó por motivo de una caries, las infecciones eran comunes en las poblaciones antiguas, especialmente en aquellas cuyas dietas dependían en gran medida del maíz.

Alto conocimiento maya

La incrustaciones decorativas evidencian un modelado y una colocación controlados, realizados sin dañar la estructura interna del diente. Este molar sugiere que dicha destreza pudo haberse aplicado también en otros contextos.

Actualmente no existe prueba directa de que la piedra sirviera para tratar una caries o una lesión. El diente no conserva indicios claros de deterioro en el lugar donde se halla la incrustación. No pueden descartarse otros posibles motivos, si bien la ubicación de la pieza hace improbable que su función fuera meramente ornamental.

Este hallazgo constituye un ejemplo excepcional que enriquece el registro de intervenciones dentales en la antigua Mesoamérica. Demuestra que el trabajo sobre los dientes no se limitaba a la modificación estética y que, en algunos casos, pudo haber tenido una finalidad distinta.

El estudio es realizado y presentado por Estuardo Mata-Castillo, Andrea Cucina, Marco Ramírez-Salomón, María Beatriz Monsreal-Peniche, Camilo Luin y Elma Vega-Lizama.

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