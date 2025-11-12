Primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2"

La tensión entre jefa y asistente regresará a la gran pantalla.
A casi dos décadas del estreno de El diablo viste a la moda (2006), 20th Century Studios compartió el primer adelanto oficial de su esperada secuela.
El tráiler de casi un minuto de El diablo viste a la moda 2 presenta un reencuentro entre Andrea "Andy" Sachs (Anne Hathaway) y Miranda Priestly (Meryl Streep).
Al ritmo de Vogue de Madonna, la cámara muestra la elegancia de Miranda al caminar con sus característicos tacones rojos por las oficinas de la revista.
Justo al ingresar al ascensor, aparece Andy, su exasistente, interpretada nuevamente por Hathaway.
El video retrata la tensión que caracteriza la relación laboral de las protagonistas cuando se topan en el ascensor. La cinta llegará a las salas de cine el 30 de abril de 2026.