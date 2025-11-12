Versión Impresa
Primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
12 de noviembre de 2025, 14:31
El tráiler muestra un reencuentro cargado de tensión y elegancia. (Foto: X)

La tensión entre jefa y asistente regresará a la gran pantalla.

A casi dos décadas del estreno de El diablo viste a la moda (2006), 20th Century Studios compartió el primer adelanto oficial de su esperada secuela.

La secuela promete revivir la magia del clásico de 2006. (Foto: X)
El tráiler de casi un minuto de El diablo viste a la moda 2 presenta un reencuentro entre Andrea "Andy" Sachs (Anne Hathaway) y Miranda Priestly (Meryl Streep).

Al ritmo de Vogue de Madonna, la cámara muestra la elegancia de Miranda al caminar con sus característicos tacones rojos por las oficinas de la revista.

Meryl Streep retoma su papel de la imponente Miranda Priestly. (Foto: X)
Justo al ingresar al ascensor, aparece Andy, su exasistente, interpretada nuevamente por Hathaway.

Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, ahora más segura que nunca. (Foto: X)
El video retrata la tensión que caracteriza la relación laboral de las protagonistas cuando se topan en el ascensor. La cinta llegará a las salas de cine el 30 de abril de 2026.

