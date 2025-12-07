"Tengo un ángel": Esposa de alcalde de Masagua se pronuncia tras ataque armado

Fernanda Arriola, esposa del alcalde municipal de Masagua, Escuintla, se pronunció a través de sus redes sociales.
En redes sociales, Fernanda Arriola dedicó unas palabras de amor y gratitud a su pareja, quien perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado mientras ambos participaban en un desfile navideño en la aldea Obero, ubicada en dicho municipio.
El ataque armado fue en pleno evento y el jefe edil quedó desangrado en brazos de su esposa, quien con mucho dolor y desesperación lamentó ver cómo "arrebataron sus sueños, como indicó en su publicación.
“Tus sueños eran mis sueños, y juntos siempre fuimos un gran equipo; sos, fuiste y serás el amor de mi vida, por siempre”, señala tras la pérdida de su esposo.
Se presume que el ataque era directo y Arriola expresa "estoy segura de que Dios hará justicia, porque ante la justicia divina nadie se puede esconder".
Alcaldes de otros municipios, amigos y vecinos han mostrado su dolor tras el asesinato del alcalde, esperando que las autoridades puedan dar con el responsable.