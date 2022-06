Se va la primera alumna expulsada de "La Academia 20 años"

En el segundo concierto de la Academia edición 2022, la primera expulsada fue Esmeralda.

Este sábado, en el segundo concierto de La Academia, se decidió al primer expulsado, y resultó ser Esmeralda la elegida. Durante el veredicto, la exacadémica rompió en llanto, al igual que su familia quien llegó para apoyarla.

Sus compañeros corrieron para abrazarla, mientras el público coreaba su nombre.

"El poder haber trabajado con maestros que en mi vida pude imaginar, tener críticas justas y sinceras, conocer gente a quien de verdad admiro, sentir el amor del público, de mis compañeros, saber que es una generación que tiene competencia, sana sin envidias. Me llevo muchas cosas buenas, ojalá me dieran otra oportunidad si se pudiera, si no se puede, pues seguiré buscando aquí o en otro lugar, y pues mi corazón está abierto para todos ustedes", se despidió Esmeralda.