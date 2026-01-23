Pritt regala tres Nintendos Switch por el regreso a clases

-

Con el objetivo de acompañar a las familias guatemaltecas durante el inicio del nuevo ciclo escolar, Henkel, a través de su marca Pritt, presenta la promoción "Back to School", bajo el lema "Naturaleza Salvaje".

Esta nueva propuesta invita a los niños a aprender, crear y explorar, inspirándose en el mundo natural para desarrollar proyectos escolares y manualidades, utilizando productos Pritt, como aliado en sus días escolares.

Por lo tanto, durante la vigencia de la campaña "Back to School", con la compra de productos Pritt, los clientes estarán entrando a un sorteo para ganar uno de los tres Nintendo Switch.

“ El regreso a clases es un momento clave para el desarrollo de los niños y desde Pritt buscamos acompañarlos con productos que estimulen su creatividad y aprendizaje ” María Andrea Villatoro , gerente de marca para Adhesivos de Consumo de Henkel.

(Fotografía cortesía: Henkel)

Para participar, los consumidores deben residir en Guatemala, ser mayores de 18 años o participar a través de un padre o tutor y adquirir productos Pritt en cualquiera de sus presentaciones, siendo el 31 de enero el último día para entrar en la promoción.

Al finalizar su compra, deberán ingresar a www.vueltaclases.com, y registrar sus datos junto con la factura de compra.

La promoción aplica en todos los puntos de venta a nivel nacional, incluyendo supermercados, librerías, tiendas por departamento y distribuidores autorizados.

Los ganadores serán anunciados el 4 de febrero de 2026 a través de las redes sociales oficiales de la marca y contactados vía telefónica. La entrega de premios se realizará el 6 de febrero de 2026 en las oficinas de Henkel La Luz, S.A. Guatemala.