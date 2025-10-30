Promerica lleva a sus clientes al Gran Premio de México 2025

Grupo Promerica continúa conmemorando los 10 años de Experiencias Promerica con una actividad que reunió a un grupo de clientes en uno de los eventos automovilísticos más esperados del año: el Gran Premio de México 2025, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Durante el fin de semana, los invitados formaron parte de una agenda que incluyó acceso al circuito, recorridos por los garajes de las escuderías más reconocidas y la oportunidad de presenciar de cerca la carrera del domingo. La experiencia también integró espacios de convivencia y gastronomía mexicana, creando momentos memorables entre los asistentes.
Experiencias Promerica ha sido, durante una década, una forma de reconocer la fidelidad de los clientes, fortaleciendo los vínculos con la marca a través de vivencias que trascienden lo cotidiano. Este programa busca crear conexiones reales y significativas, manteniendo como eje el propósito de estar En Pro de ti.
Grupo Promerica reafirma su compromiso de seguir generando momentos que fortalezcan la relación con sus clientes y que promuevan experiencias únicas en cada edición.