Ofrecen vuelos de retorno a pasajeros afectados por crisis de Spirit Airlines

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La medida aplica para viajes programados del 2 al 16 de mayo de 2026 y deberán pagar impuestos y cargos obligatorios.

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La aerolínea Avianca informó que habilitó parte de su operación para apoyar a los pasajeros afectados por la situación que atraviesa Spirit Airlines, para facilitar la continuidad de sus viajes.

Según el comunicado, la compañía puso a disposición su red de rutas y los asientos disponibles para mitigar el impacto generado por la interrupción de operaciones de Spirit.

La aerolínea anunció que ofrecerá la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a los viajeros que ya hayan utilizado su boleto de ida con Spirit y cuenten con un pasaje de regreso al destino original.

Spirit Airlines enfrenta fuerte competencia y menor demanda desde la pandemia. (Foto: Spirit Airlines)

Esta alternativa aplicará para pasajeros con boletos emitidos entre el 2 y el 16 de mayo de 2026.

Los usuarios podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes, para gestionar su reubicación en vuelos de Avianca, dependiendo de la disponibilidad y el orden de llegada.

La aerolínea también indicó que los pasajeros deberán cubrir impuestos, tasas y otros cargos obligatorios establecidos por las autoridades, aunque no se les aplicará el costo del boleto aéreo.

La reubicación en vuelos dependerá de la disponibilidad y orden de llegada. (Imagen: Avianca)

Además, reiteró la importancia de que las autoridades mantengan controles preventivos en el sector, para evitar que aerolíneas en condiciones financieras complejas continúen operando y afecten a los usuarios.