Proponen sistema BRT sobre calzada San Juan como transporte masivo

Sobre el concepto técnico de este proyecto, se indicó que funcionaría de forma similar al Transmetro.

Un nuevo proyecto de transporte masivo que abarcaría la calzada San Juan y otros ejes clave del área metropolitana se encuentra en fase de análisis, según detalló Henry Castañeda, inspector municipal de Mixco.

El funcionario explicó que la propuesta surge de un estudio de factibilidad desarrollado por la entonces Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), elaborado entre 2020 y 2024, el cual evaluó alternativas de movilidad en el corredor oriente-occidente.

Este proyecto, hasta el momento, no tiene fecha de ejecución ni financiamiento definido. (Foto ilustrativa: Istock)

De acuerdo con los resultados, el modelo más viable sería la implementación de un sistema BRT (Bus Rapid Transit), es decir, un transporte masivo de buses articulados que operan sobre carriles exclusivos.

"El estudio identificó el eje desde calzada San Juan, Trébol, Liberación y luego conectaba hacia Los Próceres hasta el sector de Pradera", explicó Castañeda sobre el trazado planteado.

Aclaró que, por ahora, el proyecto se mantiene únicamente a nivel técnico. "Como es solo un estudio, realmente era analizar la factibilidad de poder generar un proyecto de esta índole", señaló.

El análisis también incluyó recomendaciones sobre estaciones, demanda de usuarios y puntos de conexión, aunque aún no existe fecha de inicio ni financiamiento definido.

"Tenemos que seguir mesas de seguimiento para ver el desarrollo y, sobre todo, la viabilidad financiera. Hay que ver de dónde saldrían los recursos para la infraestructura o la compra de buses", indicó.

La implementación de este proyecto buscaría mejorar la movilidad en eje oriente-occidente. (Foto ilustrativa: Istock)

El inspector añadió que la propuesta se enmarca dentro de un enfoque de movilidad multimodal para el área metropolitana.

"Guatemala necesita varias alternativas para moverse... no debemos amarrarnos a una única forma de transporte", expresó.

Sobre el concepto técnico, detalló que el BRT funciona de forma similar al Transmetro.

"Es un sistema de buses articulados que van sobre carril exclusivo, con estaciones establecidas para generar una movilidad mucho más rápida", explicó.

Las municipalidades involucradas continuarán participando en mesas técnicas para evaluar la viabilidad del proyecto y su posible implementación a futuro.