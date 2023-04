Protesta contra rector de la Universidad San Carlos en Costa Rica (video)

Estudiantes universitarios en Costa Rica realizaron una manifestación para mostrar su descontento por la presencia de Walter Mazariegos, en una asamblea en ese país. El rector de la Usac fue increpado por los inconformes.

Este jueves 20 de abril, integrantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica (Feuna), realizaron una protesta pacífica en la asamblea de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

Esta medida fue tomada para manifestar su descontento por la presencia del rector de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, en esa actividad. Durante la protesta los estudiantes increparon a Mazariegos a quien consideran un "usurpador".

Posteriormente, comenzaron a lanzar consignas como: "La autonomía no se vende, la autonomía se defiende", "No es rector... no es rector, Mazariegos no es rector. No fue electo, fue impuesto" según se escucha en una grabación, en la que captaron la protesta de los universitarios, en Costa Rica.

¡Respaldamos a la comunidad estudiantil de la USAC GUATEMALA!! Es por eso que hemos impulsado desde nuestra representación en el Consejo Superior Centroamericano Universitario una moción de censura a Walter Mazariegos.

Pancarta y playeras

Los protestantes irrumpieron en la sala donde se realizaba la asamblea, portando una enorme manta en la que se leía: "En Centroamérica sabemos que la Usac no tiene rector, Walter Mazariegos es un usurpador. Fraude elecciones 2022".

Además, los jóvenes estudiantes portaban una playera de color blanco en la que indicaban: "La Usac no tiene rector". Así fue la protesta: