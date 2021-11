¿Qué probabilidad hay de sobrevivir a un viaje en el tren de aterrizaje de un avión?

¿Qué probabilidad tiene una persona de sobrevivir a un viaje en el tren de aterrizaje de un avión?

Según expertos consultados las expectativas son bajas, ya que la mayoría muere en el intento y por lo general se suele sobrevivir en viajes cortos, pero los riesgos son muy altos, ya que si sobreviven algunos pueden resultar con serias lesiones.

Un análisis de la emisora BBC explica que varias personas han intentado viajar a hurtadillas en el tren de aterrizaje de un avión a diversos destinos del mundo. En el Aeropuerto Internacional de Heathrow, en el Reino Unido, han caído muertos varios polizones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó a la emisora local NBC6 que, entre 1947 y febrero de 2021, unas 129 personas intentaron viajar a Estados Unidos escondidos en el tren de aterrizaje y otras partes de aeronaves comerciales y, de estas, 100 murieron en el intento: un 78%.

Otros de los riesgos, señala el experto, es que la probabilidad que se alcance la hipotermia, en temperaturas que alcanzan los 63 grados bajo cero. Las dos mayores amenazas son el caer o sufrir del frió extremo.

Y aunque hay casos insólitos de sobrevivientes, como el del hombre procedente de Guatemala que este sábado llegó ileso en un vuelo hacia Miami, Estados Unidos, se debe a simple suerte. Muy probable porque se trató de un vuelo de corta distancia.

Ejemplifica el caso del 2010, un rumano de 20 años sobrevivió a un vuelo de Viena a Heathrow escondido en el tren de aterrizaje, pero solo porque ese avión privado volaba por debajo de los 7,600 metros debido al mal tiempo.

Según los datos que ofrece la BBC, son en su mayoría hombres los que se atreven a realizar este tipo de travesías y la causa común es de personas de países en vías de desarrollo en busca de una mejor oportunidad hacia Estados Unidos o Europa. En casos muy excepcionales se ha tratado de personas con sed de aventura.

Al mediodía de este sábado, 27 de noviembre, en redes sociales se divulgó un video de un hombre que viajó en el tren de aterrizaje de American Airlines, puntualmente un vuelo, el 1182 que llegó al Aeropuerto Internacional Miami escondido en los vacíos de las ruedas de un Boeing 737NG (C / N 31218, U.S. reg. N970NN) y Según testigos, el pasajero polizón resultó ileso.

Su identidad sigue sin ser establecida, pero se verificó que se trata de un hombre de 26 años y según el sitio USA Today se encuentra bajo custodia de agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (Custom and Borders Protection, CBP).



“Viajar así supone un riesgo extremo para una persona”, indicó la CBP en un comunicado. “El incidente está bajo investigación”.