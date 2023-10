"¡Con todo!", el libro de Julio Zelaya que insta a descubrir tus talentos

-

"Nunca soñé motivar a otros, es algo que vino como consecuencia de algunas experiencias y mi llamado", fueron las palabras de Julio Zelaya al contar el inicio por el camino de su libro "¡Con todo!".

La quiebra de su empresa, un duro divorcio y sus éxitos motivaron a Zelaya a incitar a otros a descubrir sus talentos y su pasión escondida para amar cada día lo que hacen, sin pensar que ir al trabajo sea un suplicio.

(Foto: Wilder López/Soy502)

"¡Con todo!" tiene como fin encontrar tu camino, alimentar tu pasión y vivir un presente brillante a partir de tus talentos. "Si te dedicas a lo que te gusta lograrás que ir a trabajar, más que un suplicio, sea una inspiración" explicó en una entrevista con Soy502.

"Si hablas de lo que te apasiona pueden pasar horas y no te vas a cansar, se te iluminan los ojos y todos lo notan, te llenas de entusiasmo y dicen 'yo quiero estar con esa persona', en este libro motivo a dedicarte a lo que te llena, para lo que naciste como me pasó a mí, no fue algo que me propuse, fue el resultado de vivir mi propio llamado".

Para Julio nunca debes dejar de cuestionarte ni de ponerte metas. "Un 79% de los seres humanos no les gusta lo que hacen, esto debe cambiar, se trata de que todos encuentren su camino con talentos, oportunidades, dedicación y optimismo".

(Foto: Wilder López/Soy502)

De la derrota al triunfo

Cada texto de Julio plantea una pregunta que inspira basada en su vivencia: "mi primer libro es de emprendimiento, mi empresa de educación quebró, se trató de 'The learning group', me puse a hacer una universidad, levanté capital para armarla, metí un proyecto al CEPS, armé la escuela de negocios, ya tenía el lugar y no la aprobó, el Consejo de la Enseñanza Privada Superior CEPS que regula las universidades en Guate.

En ese tiempo alguien del equipo me dijo: Julito por qué no te vas de Guate, allá va a poder, le dije, 'tenés razón', me frustré tanto que dije 'bueno voy a vender todo y me voy a ir de Guate', ya estaba lograda la U y ya había alumnos, tenía 5 años de existir, hicimos una alianza con la San Pablo y se graduaron todos, yo vendí, el que quebró fui yo, así que dije me voy a ir a los Estados, pero el lunes vendí la empresa, vendí el campus y el martes me llamaron para decirme que no me habían aceptado la visa de trabajo y yo ya tenía dónde vivir y dónde iban a estudiar mis hijos, fue un golpe duro, había vendido todo lo que tenía para irme, la persona que compró la Universidad la levantó y ahí sigue".

Foto: Wilder López/Soy502

"Luego me fui a Sillicon Valley a estudiar empresas y ahí salió mi otro libro "La travesía del poder de emprender", se lo envié a Verne Harnish, autor de 'Los 10 hábitos de Rockefeller" y se volvió un éxito cuando él la recomendó".

"En 2016 vino algo muy duro, me pidieron el divorcio, me dijeron: "me di cuenta que no puedo seguir acompañando a un emprendedor" y ahí empezó mi crisis, escribí el libro "Catalyst: Gestión del cambio y transformación", que se trata de como enfrentar los cambios, ahí comencé a hablar de mi divorcio y escribí cómo tener una buena relación matrimonial, luego hice una investigación a la que le dediqué 5 años para hacer el tercer libro llamado "La travesía del amor", con ese libro fui a entrevistar a especialistas en la rama, a líderes mundiales y matrimonios exitosos, fue una belleza", dijo, afirmando que también escribió un libro acerca del uso de la Inteligencia Artificial.

Foto: Wilder Lopez/Soy502)

Acerca de ¡Con todo!

"Empecé a sentir un poco de estancamiento, me dije ¿por qué me siento así?, de alguna forma este sentir hizo que despertara, creo que confundí mi propósito con los vehículos para lograrlo, fundé 'Escolaris' con Eduardo Montano, un colegio en línea que hicimos un poco antes de la pandemia, sin imaginar que sería un éxito, luego formamos la escuela de negocios Bright Domino con Sergio Paiz y Juan José de Dios Morales y a pesar de ello me sentía triste, me perdí en lo administrativo cuando solía ser más creativo, lo que debería ser un viaje inspirador me estancó, este libro reavivó la llama de mi propósito original, a veces perdemos de vista nuestro propósito cuando nos sumergimos en la búsqueda por lograr nuestros sueños, en la carrera a nuestro objetivo podemos olvidarnos de nosotros mismos, la meta se vuelve una compulsión, ya no disfrutamos el momento, así que se estaba volviendo la meta equivocada, aprendí a soltar y tengo un equipazo, hay un director que lo hace bien y yo hago mi pasión".

"Este es un libro que lleva muchísimo trabajo, cariño, seriedad, detalle y profundidad, es práctico lleno de historias, de cómo lograr hacer lo que te encanta, de por qué deberías de despertar con entusiasmo, es el acróstico de un método, ¿cómo hacer lo que te hace feliz con propósito? usar tus talentos, inmortalizar una expresión, tiene reflexiones, historias al final de cada capítulo hay herramientas específicas, hablamos de reflexiones, es un libro diferente.

¡Con todo! se encuentra a la venta en Sophos a un precio de Q135. Ingresa aquí para adquirirlo. También iniciará una serie de podcast con personas que inspiran. Ingresa aquí.

