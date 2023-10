El era Mathew Perry, el reconocido actor de Friends que falleció este sábado

-

El actor era reconocido por su papel en la serie de comedia, Friends, pero también fue parte de distintos proyectos cinematográficos.

Hay luto en el mundo del espectáculo internacional tras el fallecimiento de Mathew Perry, reconocido actor de la serie "Friends" donde interpretó al personaje de Chandler Bing.

El actor estadounidense murió a los 54 años por ahogamiento en su casa en Los Ángeles, de acuerdo con los reportes brindados por TMZ.

"Lo encontraron en un jacuzzi de la casa, y nos dicen que no encontraron drogas en el lugar", informó el medio internacional.

'Friends' Star Matthew Perry Dead at 54 After Apparent Drowning | Click to read more https://t.co/OARIVTMOQ2 — TMZ (@TMZ) October 29, 2023

El personaje de Perry en la serie de comedia era uno de los más queridos por los fanáticos, gracias a su peculiar e inigualable personalidad, además de sus auténticos gestos. Tuvo una duración de 10 temporadas y en cada uno de los 234 episodios, Perry destacó con su peculiar personalidad.

Su carrera en la comedia se dio cuando estaba en la preparatoria, ingresando al mundo de la improvisación. Pero fue hasta 1994 cuando logró obtener el papel que lo catapultó a la fama en Friends.

Pero el famoso actor no solo brilló en esa serie, pues también protagonizó otros proyectos que lo hicieron ganar aún más popularidad y el cariño de las personas alrededor del mundo.

Foto: TMZ "Boys Will be Boys", "Growing Pains", "Silver Spoons", "Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210", "Home Free", "Scrubs", entre otros.

En cuanto a películas, Perry destacó en cintas memorables como "Fools Rush In", "Three to Tango", "The Kid", "17 again", "Getting In", entre muchas otras más.

Algo irónico pero desafortunado es que, aunque Perry se caracterizaba por que sus personajes eran muy optimistas y enérgicos, en la vida real tuvo una dura lucha contra la adicción las drogas y el alcohol. Sobre todo a los analgésicos.

Parte de esa etapa se dio justamente mientras grababa en Friends. Tuvo una constante lucha contra los vicios que lo hacían salir y entrar a rehabilitación.

Su muerte ha consternado a nivel internacional, ya que cada uno de los personajes que interpretaba lo hacía con la mejor de las actitudes sin importar las batallas internas a las que se enfrentaba.

*Con información de TMZ, Tdmx y as.com