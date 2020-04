¿A quienes les llegará el bono para la economía informal?

El Gobierno entregará un bono de 1 mil quetzales durante tres meses a los trabajadores de la economía informal. Pero, ¿cómo se hará la selección? y ¿cuándo empezarán a darlo?

El presidente Alejandro Giammatte anunció que los alcaldes serán los responsables de elaborar los listados de los beneficiarios del bono. Mientras que el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, dijo que ya se empezó a entregar en la ciudad capital y pidió a los alcaldes enviar su listado.

TE PUEDE INTERESAR:

Hasta el momento se desconocía a detalle cómo se definiría a los beneficiarios de la ayuda. El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Miguel Ovalle, informó a través de un video a sus asociados que se debe incluir a "todos los que pertenecen a la economía informal que están registrados y que aportan" a las casas ediles.

Mientras que el director Ejecutivo de la Anam, Marvin de León, indicó a Soy502 que en los listados se debe de incluir a los pilotos y ayudantes de taxis, de tuc tuc o moto taxis, de buses urbanos y extraurbanos, a los fleteros, a los vendedores de mercado que tienen un local o que venden a las afueras (piso de plaza), a los ambulantes y a los lustradores de zapatos.

De León explicó que el primer listado que se enviará es el de las personas que tributan a las municipalidades. Por ejemplo, los pilotos de taxis y de tuc tuc o los vendedores de los mercados, pagan una cuota para poder transitar o para tener su local, de ellos existe un registro con nombres y números de teléfono.

El directivo de la Anam reconoció que habrá dificultades para identificar a los vendedores ambulantes, pero aseguró que "en el 90% de los municipios todos se conocen", además los "cobradores de los mercados saben quiénes son los que andan vendiendo" y a través de ellos se buscará hacer los listados.

Los listados tienen que elaborarse lo más pronto posible. Se prevé atender las solicitudes de los alcaldes que los entreguen antes del 15 de abril, para que el beneficio pueda llegar a más tardar a finales de el mismo mes.

Casos duplicados

Los directivos de la Anam calculan que se atenderá a un promedio de 2 a 3 mil familias por municipio. "No se dará a todos los vendedores, porque muchos son familia, el beneficio será para el núcleo familiar", detalló.

Además, dijo que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) será el encargado de hacer los cruces necesarios para que una misma familia no reciba dos beneficios a la vez. Es decir, que se le otorga el bono de trabajador informal, no tendría que recibir el que se entregará a través del consumo de la energía eléctrica.

De acuerdo con De León, los alcaldes también serán los encargados de verificar que una familia que tenga recursos, "una casa de dos niveles o que alguno esté en la economía formal y reciba un salario", a esa persona, no se le otorgará ningún beneficio.

"Los alcaldes municipales van a estar verificando que no se de ayuda a personas que no lo necesitan, sin embargo evitarlo al 100% considero que va a ser difícil, pero, en la medida de lo posible, se tratará de hacer", detalló.

Mientras que en el caso de las personas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica, se harán los listados a través del Consejo de Operaciones de Emergencia (COE), el cual está integrado por los alcaldes, el consejo municipal, el personal administrativo del Estado y de la sociedad civil, quienes verificarán que no haya duplicados o que se pueda incluir a personas que no están en los listados elaborados.

No está claro

Sin embargo, los alcaldes de los 16 municipios de Sacatepéquez emitieron un comunicado oficial este viernes en el que aseguran no tener información oficial de los mecanismos y criterios que deben tomar para otorgar el apoyo a las familias.

Según De León, ya enviaron audios, videos y un formato de cómo deben elaborarse los listados, ya que los alcaldes tienen el registro de los vendedores a través de los pagos que se hacen a la municipalidad para permiso de vender.