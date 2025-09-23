Raschel Paz aparece en sede de Miss Universe

-

Raschel Paz, representante de Guatemala, sorprendió con una aparición en la sede de Miss Universe.

La guatemalteca se reunió con el Zar de la Belleza, Osmel Sousa, en un momento inolvidable para los entusiastas de las competencias de belleza.

"Hoy me siento profundamente agradecida, viviendo mi sueño y sintiendo la inmensa gracia de Dios en cada paso. Gracias, Señor, por este día lleno de bendiciones, por tu presencia que me envuelve y por cada detalle que has puesto en mi camino. Todo te lo debo a Ti. PS: La última foto refleja la emoción y gratitud que siento hoy", expresó.

Raschel compartió imágenes de una sesión fotográfica especial en el lugar donde la magia ocurre.

Paz no perdió la opotunidad para mostrar el cariño de los guatemaltecos y dio un obsequio al Zar, luego se lució en el set, lista para las imágenes que quedarán en la posteridad.

Foto: Instagram.

Raschel Paz

Es modelo profesional, tiene 24 años y mide 1.80 metros. Es Licenciada en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y es una de las más solicitadas en las pasarelas de diseñadores guatemaltecos.

Habla cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán. Es una apasionada de las actividades al aire libre, principalmente el basquetbol, la natación, el karate, jiu-jitsu y la equitación.

Como parte de su labor social, brinda apoyo a jóvenes y mujeres sobrevivientes de violencia física y psicológica, mediante la Unidad de Atención a la Víctima. Además de su título como Miss Grand, en 2022 fue coronada Miss Guatemala Latina.

MIRA:

Foto: Instagram.

Foto: instagram.

Instagram.

Foto: Instagram.