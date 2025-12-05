Recibe a Raschel Paz tras quedar en el top 30 en Miss Universe

-

Raschel Paz regresa a Guatemala luego de darlo todo y hacer historia en el Top 30, de la 74 edición de Miss Universe, la organización invita a los fanáticos a recibirla como se merece.

La representante del país en el certamen se tomó un descanso al concluir la gala y viajó a Corea y a L.A., Estados Unidos, para darse un refresh, ahora, su próximo destino es su casa.

"Después de unos días de detox tras el concurso porque lo necesitaba, tras una desconexión, descanso, de tener tiempo para mí y de dormir, hoy tenía muchas ganas de salir, es mi último día (en Corea) antes de irme a Los Ángeles, estoy sentada en un parque, me tomé un café, porque estaba haciendo frío, el clima está súper rico para poder disfrutar, estoy en un parque muy mágico, Corea irradia paz, serenidad y calma", dijo en uno de los momentos en los que se dirigió a sus seguidores.

Al concluir este reto dijo:

"En la vida aprendí que no solo se trata de cuántos títulos tengas o cuántas coronas ganes; eso no garantiza el éxito. Se trata de cómo utilizas esos títulos para ayudar a quienes te rodean y dejar un impacto positivo. El éxito es levantarte todos los días sabiendo que estás cumpliendo tus metas y, al mismo tiempo, inspirando y empoderando a los demás a seguir sus sueños. Nada garantiza el éxito... solo la intención con la que haces las cosas, la disciplina con la que caminas y el amor con el que sirves", dice Paz.

¿Cuándo regresa Raschel a Guatemala?

La representante del país arribará el domingo 7 de diciembre a las 10 de la mañana, en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

"Guatemala está lista para recibir a nuestra bella Miss Universe Guatemala 2025, Raschel Paz, quien dignamente nos ha representado en la 74 edición del Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia el pasado mes de noviembre, en donde con mucho orgullo, después de 15 años, Guatemala vuelve al selecto grupo de finalistas, siendo la 4ta representante en lograrlo en toda la historia después de 54 años de participación", explican.

