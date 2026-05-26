Rayo y Crystal Palace, duelo de novatos por la Conference League

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El Rayo Vallecano se enfrenta al Crystal Palace el miércoles (1:00 p.m. en vivo por Claro Sports y Fox) en una final de Conference League histórica para dos novatos en el escenario europeo.

El Rayo aspira en Leipzig a ganar el segundo y más importante trofeo de sus 102 años historia, tras la liga de Segunda División de 2018.

El equipo del humilde barrio obrero del sureste de Madrid no había vuelto a pisar una competición europea desde su eliminación en cuartos de final de la Copa de la UEFA en 2001.

El Rayo tiene la posibilidad de cerrar una gran temporada, en la que cosechó un octavo puesto en LaLiga, que le aseguró una inédita sexta campaña consecutiva en la élite del futbol español.

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Millonaria diferencia

Según la web especializada Transfermarkt, el Rayo cuenta con un valor de mercado de 95 millones de euros, mientras que el Crystal Palace supera los 500 millones.

El conjunto inglés llega motivado tras alcanzar una final en su segundo periplo europeo, desde su participación en la desaparecida Copa Intertoto en 1998.

El Crystal Palace aspira a seguir ampliando su buena marcha de los dos últimos años con el entrenador austríaco Oliver Glasner, que anunció su salida tras el final de temporada.

The Palace are in Leipzig pic.twitter.com/bo16baXr9k — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 26, 2026

El técnico austríaco llevó al equipo a ganar el pasado año su primer título de la FA Cup y la Community Shield y lo clasificó para la Europa League.

El Crystal recaló así en la Conference que ahora espera llevar a sus vitrinas, para lo que cuentan con el delantero Ismaila Sarr, mejor goleador del torneo.