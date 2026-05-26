De bebida sagrada a símbolo de riqueza: El significado del cacao en el mundo maya

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La muestra de chocolateras y vasijas antiguas destaca el valor cultural y arqueológico de esta semilla sagrada en la tradición de Mesoamérica, ofreciendo un recorrido único por la vida ceremonial y cotidiana de la civilización maya en Dolores, Petén.

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El cacao para el pueblo maya va más allá de una bebida, ya que está relacionado con la vida, la riqueza y la vida después de la muerte.

La planta era utilizada en diversas ceremonias religiosas y actividades importantes dentro de la cultura maya, convirtiéndose en un símbolo de poder y tradición.

Ahora puedes conocer la historia y los utensilios que han sido recuperados y que forman parte de la exposición temporal "Las chocolateras en el contexto arqueológico del sureste de Petén", dedicada al valor histórico y cultural del cacao en la civilización maya.

Visitantes conocen la historia del cacao en el Museo de Dolores, Petén. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Esta exposición puede apreciarse en el Museo Regional del Sureste de Petén Dr. Juan Pedro Laporte Molina, situado en Dolores, Petén, donde se resguardan importantes piezas arqueológicas ubicadas en la región.

La muestra presenta recipientes utilizados para la preparación y consumo del cacao en la época prehispánica, destacando su importancia en la vida ceremonial, social y cotidiana de los antiguos mayas.

En el museo podrás disfrutar y conocer sobre la cultura maya. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Las piezas exhibidas reflejan la creatividad artística y la relevancia que tenía esta bebida dentro de las actividades en Mesoamérica.

La exposición está abierta al público desde el 15 de mayo y finalizará el 10 de junio, en horario de 9:00 a 17:00 horas; la misma reúne objetos arqueológicos que evidencian el papel de la semilla como símbolo de poder.

Aprende y disfruta sobre la riqueza cultural del pueblo maya. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

El museo recibe grupos de un máximo de 20 personas y completar el recorrido total dura aproximadamente 40 minutos, tiempo en el que los visitantes podrán apreciar cada detalle de las piezas expuestas y conocer más sobre el significado cultural del cacao.

A través de esta exhibición, niños, jóvenes y adultos podrán acercarse al valor artístico y cultural de las chocolateras y otros objetos vinculados a este producto ancestral, considerado uno de los elementos más representativos de la historia.

Recipientes prehispánicos utilizados para el consumo del cacao están exhibidos. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

El ingreso al recinto ubicado en la 15 avenida, barrio El Centro, Dolores, Petén, cuesta Q5 para nacionales y Q30 para extranjeros. En el caso de estudiantes provenientes de centros educativos públicos, el ingreso es gratuito; únicamente cancelan el pago los docentes o encargados.

Los horarios de atención son de martes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, y los fines de semana de 10:00 a 16:00 horas. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 7926-6033.

Las autoridades del museo invitan a la población y a los turistas nacionales y extranjeros a visitar esta exposición temporal, que busca fortalecer el conocimiento y la valoración de las raíces culturales e históricas del pueblo maya a través del cacao y sus múltiples significados.