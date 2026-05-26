El legado de Blas de Chávez: El hombre que construyó el corazón de Zacapa

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La Parroquia de San Pedro en Zacapa celebra su 363 aniversario, conmemorando su independencia y fundación en 1660. Desde sus orígenes impulsados por Nicolás de Peralta y Cisneros hasta la imponente estructura actual, la Catedral de Zacapa es un símbolo de resiliencia tras el terremoto de 1976.

La parroquia de San Pedro, Zacapa, cumple hoy 363 años de existir; el 20 de octubre de 1660, San Pedro Zacapa se hizo independiente y tuvo su parroquia, luego de que por muchos años Chiquimula y San Pedro fueran un solo curato y que la primera ciudad tomara el rango de cabecera.

El primer cura de esta parroquia fue Nicolás de Peralta y Cisneros, quien fue el impulsor de la iglesia, cuya construcción la inicio en 1674, pues previo a esto fue una iglesia hecha de paja, la que servía como templo, que fue hecha por mandato de los monarcas españoles que emitieron numerosas cédulas, promoviendo la construcción de iglesias.

Su primer párroco fue Nicolás de Peralta. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El 20 de septiembre de 1678 se contrató al albañil Blas de Chávez, originario de Almolonga, para la construcción de la Catedral de San Pedro. Según los documentos históricos, la iglesia fue terminada o consagrada de 1685 y prestó servicios hasta 1697, cuando fue declarada fuera de uso.

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El 20 de septiembre de 1678 se contrató al albañil Blas de Chávez, originario de Almolonga, Quetzaltenango, para la construcción de este templo.

La cúpula de la Catedral San Pedro Zacapa, en su interior. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

La nueva y actual Catedral de San Pedro fue construida a principios de 1679, siendo primeramente una vivienda de adobe en la que se reunían los primeros católicos, según el relato del historiador religioso Marvin de la Rosa.

Según los documentos históricos, indican que la iglesia fue terminada o consagrada antes de 1,685 y, en lo que a su parte techada de teja se refiere, prestó servicios hasta 1697, año en que se declaró arruinada y fuera de uso.

Reparaciones

Según la página oficial de la parroquia, en mayo de 1972 se comenzó la reparación de la Catedral de Zacapa y finalizó en junio de 1975, pero el terremoto del 4 de febrero de 1976, destruyó todo lo reparado.

El templo tiene capacidad para 300 personas. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

La segunda reparación se comenzó en 1977 y fue restaurada gracias a la ayuda del pueblo católico de Zacapa, a los donativos de Adveniat y de la Diócesis de Rottenburgo, Alemania. Los trabajos de restauración fueron bendecidos el 19 de julio de 1981.

¿Cómo llegar?

Para llegar a la Parroquia San Pedro (Catedral de Zacapa) desde la ciudad de Guatemala en vehículo, debes tomar la carretera al Atlántico (CA-9 Norte). El viaje tiene una distancia aproximada de 160 kilómetros y toma entre 3 y 4 horas dependiendo del tráfico.

La iglesia tuvo dos reparaciones; en 1972 y 1977. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Ruta en vehículo