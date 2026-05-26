¡En segundos! Captan robo en una calle de la zona 2 (video)

El hecho fue cometido por dos hombres que caminaban por el lugar.
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Una cámara de seguridad, ubicada en El Sauce, zona 2 capitalina, captó el momento de un robo, el cual fue cometido por dos hombres que transitaban por el sector.
Según las imágenes, los dos sujetos se acercan a un carro estacionado y en cuestión de segundos le arrancan el emblema.
Mira aquí el video:
La zona 2 capitalina, especialmente el sector de El Sauce, ha reportado un incremento en incidentes de inseguridad.
Vecinos del área denuncian constantemente robos de autopartes y asaltos, instando a las autoridades a aumentar los patrullajes preventivos en esta zona residencial.