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¡En segundos! Captan robo en una calle de la zona 2 (video)

  • Por Jessica González
26 de mayo de 2026, 12:18
El robo fue captado por una cámara del sector. (Foto: captura de video)

El robo fue captado por una cámara del sector. (Foto: captura de video)

El hecho fue cometido por dos hombres que caminaban por el lugar.

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Una cámara de seguridad, ubicada en El Sauce, zona 2 capitalina, captó el momento de un robo, el cual fue cometido por dos hombres que transitaban por el sector. 

Según las imágenes, los dos sujetos se acercan a un carro estacionado y en cuestión de segundos le arrancan el emblema.

Mira aquí el video: 

La zona 2 capitalina, especialmente el sector de El Sauce, ha reportado un incremento en incidentes de inseguridad.

Vecinos del área denuncian constantemente robos de autopartes y asaltos, instando a las autoridades a aumentar los patrullajes preventivos en esta zona residencial.

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