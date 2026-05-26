¿Se va? Julián Álvarez no quiere renovar y el Barsa se interesa

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La novela del mercado de fichajes en España podría tener un nuevo protagonista y se trata del delantero argentino Julián Álvarez, quien estaría viviendo momentos de tensión dentro del Atlético de Madrid y ya habría rechazado una posible renovación de contrato con el conjunto rojiblanco.

Según han revelado diversos medios españoles, el campeón del mundo en Catar 2022 no estaría dispuesto a sentarse a negociar una extensión de su vínculo en estos momentos, situación que ha disparado los rumores sobre una posible salida en el próximo mercado de fichajes.

Desde Cataluña aseguran que el Barcelona está presionando para intentar abrir negociaciones por el delantero argentino, quien sería visto como el fichaje ideal para liderar el nuevo proyecto ofensivo tras la salida de Robert Lewandowski. El conjunto azulgrana lleva varios meses buscando un "9" de jerarquía y el nombre de Julián Álvarez aparece como la máxima prioridad para reforzar el ataque del equipo dirigido por Hansi Flick.

JULIÁN ÁLVAREZ LE COMUNICÓ A ATLÉTICO MADRID QUE TIENE LA INTENCIÓN DE IRSE DEL CLUB.



⚠️ SU PRIMERA OPCIÓN ES EL BARCELONA.



vía @marca pic.twitter.com/Jtzz1YvevQ — JS (@juegosimple__) May 25, 2026

Incluso, algunos periodistas en España señalan que el entorno del futbolista ya habría tenido contactos iniciales con representantes cercanos al Barcelona para empezar conversaciones y buscar un posible acuerdo verbal. Sin embargo, el Atlético de Madrid no facilitaría la operación y, de acuerdo con varios reportes, únicamente estaría dispuesto a negociar si recibe una oferta superior a los 100 millones de euros.

Además, varios medios apuntan a que el delantero no estaría completamente cómodo bajo las órdenes de Diego Simeone, ya que considera que durante la temporada no recibió la continuidad ni la confianza suficiente para consolidarse como titular indiscutible en el esquema rojiblanco.