¡Deja Barcelona! Por esta razón Shakira tomó un vuelo a Estados Unidos (video)

Shakira adelantó su viaje a Estados Unidos junto a sus hijos pero no para mudarse.

En las últimas horas, Shakira escandalizó a sus seguidores tras ser captada por la prensa en el aeropuerto del Barcelona junto a sus hijos Sasha y Milan.

La mudanza definitiva de la colombiana a Miami es un tema pendiente que sigue causando expectativa entre fanáticos. Sin embargo, su viaje tendría otro curioso motivo.

Ha sido ella misma quien confirmó hace algunos días que por primera vez interpretará su exitoso tema junto a Bizarrap en vivo en el famoso show de Jimmy Fallon.

La esperada presentación será este viernes 10 de marzo, por lo que la barranquillera ya emprendió su vuelo a Nueva York. En cuanto a su mudanza definitiva a Miami, se tiene contemplada para los primeros días de abril.

