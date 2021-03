Tefi Valenzuela reacciona tras liberación de Eleazar Gómez

La modelo Tefi Valenzuela reaccionó ante la liberación condicional del actor Eleazar Gómez, quien aceptó ante un juez que la había agredido cuando eran novios.

_____

EN CONTEXTO: Danna Paola habría sido víctima de violencia por Eleazar Gómez

_____

En un video que publicó en Instagram, Valenzuela habló sobre la decisión del juez de darle a Eleazar Gómez libertad condicional por tres años.

La también cantante decidió aclarar todos los rumores que han surgido en torno a la resolución del caso.

“Hago este video porque muchos se preguntan y me han estado llamado para saber qué opino sobre lo que pasó porque me vieron llegar muy tranquila pensando que asistía a una audiencia de revisión de medidas cautelares, sin embargo, había otras solicitudes”, mencionó.

Tefi Valenzuela volvió a mencionar que su exnovio obtuvo libertad condicional y que lo más importante para ella es que salió la verdad a la luz.

View this post on Instagram A post shared by ℯ (@tefivalenzuela)

“Eleazar Gómez estará bajo libertad condicional y antes de decir cómo pasó, quiero decirles que lo que me llevo hoy y lo más importante y creo que ganamos. Hoy (25 de marzo) nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que yo declaré, ni mi verdad”, contó Tefi Valenzuela.

La cantante dijo que el actor durante los tres años de libertad condicional deberá acudir a terapias psicológicas.

View this post on Instagram A post shared by ℯ (@tefivalenzuela)

“Estuvo bien denunciar, no me arrepiento por un minuto, sé que hice lo correcto y hoy se sabe que dije la verdad. Las invito a que denuncien, siempre denuncien para dejar ese tipo de precedentes y no vuelva a pasarle a otras mujeres”, añadió.

Finalmente, Tefi Valenzuela comentó que tras este proceso seguirá con su vida y con su trabajo en la música.

*Con información de MSN