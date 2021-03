Una persona allegada a Danna Paola confirmó que la actriz sufrió agresión física y emocional por parte del actor Eleazar Gómez, cuando ambos tenían una relación sentimental.

_____

_____

Una de las presentadoras del programa reveló que contactó a una persona cercana a la estrella y le aseguró que, en los 6 años de noviazgo, Danna sufrió agresión física y emocional.

"Me confirmó unas cosas demasiado fuertes: primero que sí, ella padeció maltrato, precisamente cuando estaba en la gira de 'Patito feo', obviamente la empresa en la que ella estaba no quería que trascendiera la noticia, incluso amenazaron a Eleazar Gómez, porque el papá de Danna quería poner la denuncia pero los empresarios dijeron ¡no!, no querían dañar la gira, le pusieron, hasta aquí, al padre y él se aguantó".

"También me dijeron que, con la revista 'TV Notas', tuvieron que llegar a un acuerdo: 'te doy parte de mi vida en cosas positivas pero por favor no saques este material que sí existía, donde sí se veía, a Eleazar maltratando a Danna Paola, de hecho cuando ella estuvo haciendo 'Wiked', un momento impresionante en su vida y su carrera, que tenía 18 años, ya era mayor de edad, le prohibieron la entrada a Eleazar Gómez al teatro, porque le montaba escenas de celos que la ponían muy mal, de hecho ella tenía una campaña de zapatos y decían que ciertas veces llegó con marcas que había que maquillar, creo que por eso no quiere tocar ese tema y quiere dedicarse a su música ", se dijo en el programa.

Una relación tormentosa

Danna Paola tenía 14 años cuando inició una relación sentimental con Gómez, quien tenía 24 años, Tefi Valenzuela, la actriz que acusó por violencia al actor, dijo en una entrevista con Suelta la Sopa: "Yo no quiero imaginar lo que ella ha sufrido durante 6 años si yo en 3 meses casi no la cuento, tampoco a la edad que ella tenía porque yo tengo 31 años y me afectó, no me quiero imaginar si yo paso por una persona así, durante 6 años a los 14 y por eso quizá no quiera hablar y abrir una puerta que va a ser muy fuerte de enfrentar", dijo.

Estas declaraciones salen a luz en medio de la denuncia por maltrato que la cantante Tefi Valenzuela impuso contra el actor. Gómez fue detenido por golpear a Valenzuela, la próxima audiencia para definir su caso, se llevará a cabo el 189 de marzo de 2021.

MIRA EL VIDEO: