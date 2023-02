El Real Madrid da la espalda a los premios The Best

Pese a que varios de sus jugadores están nominados, el Real Madrid no envió a futbolistas a la gala de The Best, únicamente a un representante.

Este lunes 27 de febrero se realizará la gala de los premios "The Best" organizados por la FIFA y sin duda los argentinos tendrán un lugar importante en la premiación tras haber logrado la Copa del Mundo en Qatar.

Lionel Messi se mantiene como el principal candidato a ganar el The Best por delante de Karim Benzema, delantero del Real Madrid, al que el cambio de temporada le ha perjudicado el no disputar el Mundial, y de Kylian Mbappé, el tercero de los finalistas.





Da la espalda a The Best

En este sentido, el Real Madrid solo envió a París a Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, pese a que en el once ideal de la gala aparecerán Courtois, Modric y Benzema. Mientras, el Barcelona enviará al frente de la expedición a su presidente Joan Laporta, que acompañará a Alexia Putellas.

La gala iniciará con un homenaje a Pelé por parte de la FIFA y que contará con Ronaldo Nazario como invitado especial, quien junto a Gianni Infantino rendirá tributo al considerado como el futbolista más grande de todos los tiempos y fallecido el pasado 29 de diciembre.