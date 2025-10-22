Realizan prueba de alcoholemia a piloto tras accidente en puente Tinco (video)

Esta madrugada, un bus cayó del puente Tinco, dejando varios heridos.
EN CONTEXTO: Así movilizan el bus que volcó en el puente Tinco, zona 7 de Mixco (video)
Un bus colectivo volcó esta madrugada, justo al ingresar al puente Tinco, ubicado en el kilómetro 15.5, zona 7 de Mixco.
Más de 40 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios.
Agentes de Tránsito de la Municipalidad de Mixco (Emixtra) se encargaron de coordinar la movilización del bus para liberar el paso.
Asimismo, inmediatamente después del accidente, autoridades le hicieron la prueba de alcoholemia al piloto del bus, la cual dio un resultado negativo.
El piloto afirmó que todo se debió a una falla mecánica del bus.
"Fue un desperfecto mecánico, sentí que tronó algo adelante y fue donde me giró el bus. Yo vengo tranquilo, ya me hicieron las pruebas necesarias", indicó.