Reaparece Rafael Amaya y rompe el silencio por episodio psicótico

Rafael Amaya, actor que se volvió popular por su papel en "El Señor de los Cielos", abandonó la serie abruptamente y tuvo que ser hospitalizado tras padecer sobredosis de alguna sustancia. Amaya reapareció en una transmisión.

Amaya apareció junto al cantante Roberto Tapia en una transmisión en vivo organizada y anunciada por Tapia. Es la primera vez que el actor aparece tras un presunto episodio psicótico que sufrió a mediados de marzo pasado en Tijuana y que desató la especulación sobre una recaída en el abuso de sustancias.

"Me da mucho gusto conectarme otra vez con la gente. Estamos todavía viendo esos temas, lo más importante ahora es estar bien física y mentalmente y sacar la "Gira de los Compadres". Estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver lo que pasa", dijo en referencia al proyecto que tiene al lado de Tapia y sobre sus posible regreso a la serie "El Señor de los Cielos".

"Son puros chismes, puro mitote, no crean nada, tantas cosas que se han dicho de mi: que el video, que esto, que lo otro. Aquí estoy, y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos, con mis fans sobre todo que no han perdido la fe y una disculpa por no haber estado todo este tiempo al pendiente de ustedes", dijo Amaya que su condición actual es de sobriedad.

El actor de 44 años obtuvo la fama internacional por su papel en la serie producida por Telemundo. Sin embargo, luego de participar en seis temporadas, Amaya abandonó el proyecto abruptamente y no participó en la séptima debido a un periodo oscuro de adicción.

*Con información de Infobae.