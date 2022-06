Reaparece ucraniana que escapó con el padre de familia para contar su verdad

Sofiia Karkadym reapareció y contó su versión sobre lo ocurrido con el padre de familia que la rescató.

La ucraniana Sofiia Karkadym llegó a Bradford, una localidad cercana a Leeds (Reino Unido), como una refugiada ucraniana que había encontrado una casa de refugio en una familia inglesa, como ha ocurrido en numerosos lugares de Europa, entre ellos Catalunya.

El 4 de mayo cuando Lorna y Tony Garnett le abrieron las puertas de su casa , pero 10 días después, Tony dejó a su esposa porque se había enamorado de Sofiia, a quien criticaron a través de las redes sociales por '"romper" ese hogar.

Lorna Garnett no estaba muy segura de ofrecer su casa, pero viendo la situación de Ucrania, decidió que era lo correcto. En declaraciones a "The Sun", el hombre dijo que él y Sofiia conectaron rápidamente, pero no pasó lo mismo con su esposa, que empezó a tener celos.

Las mujeres tuvieron una fuerte pelea, que acabó con la partida de la ucraniana, y con la de Tony también.