Recomendaciones para transitar ante presencia de ráfagas de viento y caída de objetos

Las autoridades de tránsito dan medidas de precaución por la caída de objetos derivado del viento en el país.
Fuertes ráfagas de viento se han hecho presentes en el territorio nacional tras el ingreso del frente frío número 12, las cuales han ocasionado la caída de árboles, ramas, vallas publicitarias, señales de tránsito e incluso postes de tendido eléctrico.
Es por eso que, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha brindado medidas hacia los conductores que transitan en las distintas calles de la ciudad y del país ante la posibilidad del incremento de vientos.
Las recomendaciones a tomar en cuenta para los automovilistas son las siguientes:
- Reduce la velocidad y mantén firme el volante.
- Evita estacionar cerca de árboles, postes o estructuras inestables.
- Ten precaución con motociclistas y ciclistas, ya que son más vulnerables a ráfagas.
- Asegura bien cargas o equipaje en el techo del vehículo.
- Mantén distancia con otros autos, ya que objetos arrastrados por el viento pueden aparecer de forma inesperada.
Este martes 24 de febrero se prevé que las condiciones climáticas continúen de la misma manera, según indicaron los expertos.