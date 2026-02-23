Empresa Eléctrica se pronuncia tras apagones por fuertes vientos en el país

-

Árboles, ramas, vallas publicitarias y otros objetos han caído sobre tendidos eléctricos y han provocado apagones en algunos puntos del país.

ARTÍCULO RELACIONADO: Caída de rama de árbol provoca explosión con tendido eléctrico en Villa Nueva

La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) activ;o su "Condición de Alerta" debido a los fuertes vientos registrados este lunes 23 de febrero en varios puntos del territorio guatemalteco.

Hasta el momento han ocurrido varios incidentes, principalmente en las áreas de Escuintla, San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Fraijanes, Villa Nueva y San Pedro Ayampuc, según indicó EEGSA.

Los fuertes vientos han provocado la caída de árboles, ramas, vallas publicitarias y otros objetos sobre la red de distribución, generando interrupciones del servicio en distintos sectores.

Ante esta situación, las cuadrillas se encuentran trabajando en los puntos afectados para retirar el material, despejar las líneas y realizar las reparaciones necesarias, priorizando las zonas con mayor afectación para avanzar en el restablecimiento del servicio, conforme lo permitan las condiciones climáticas, según mencionó la empresa eléctrica.

Postes del tendido eléctrico han quedado destruidos por caída de ramas y árboles. (Foto: EEGSA)

Tendidos eléctricos dañados

Una rama de un árbol de grandes dimensiones se desplomó debido a los fuertes vientos que se registran en la "bajada de La Cruz" hacia la 1a. calle y 1a. avenida de la zona 1 de Villa Nueva.

Este rama inicialmente cayó sobre el tendido eléctrico y provocó un cortocircuito, así como los daños materiales en el poste.

También, sobre la 16 avenida entre zona 4 de Villa Nueva y zona 10 de San Miguel Petapa, un poste de tendido eléctrico ubicado sobre el arriate central generó un cortocircuito debido a estos problemas ocasionados por el viento fuerte.