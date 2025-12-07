¿Reconciliación? La relación de Shakira y Piqué a 3 años de su ruptura

-

Shakira y Gerard Piqué habrían llegado a una reconciliación, algo impensable tras su mediática separación hace 3 años, que incluso inspiró las letras de despecho más exitosas de la cantante.

En el programa "¡Siéntese quien pueda!" de la cadena Univisión, el periodista Álex Rodríguez afirmó que la colombiana y el exfutbolista ya mantienen una relación sin intermediarios legales y de cordialidad.

"La relación es normal, afortunadamente en estos momentos ya no tienen nada en común, ya no tienen propiedades, lo único que tienen en común en este momento son los hijos", dijo, afirmando que esto habría calmado la situación.

El principal conflico

Se trata de la custodia de Milan y Sasha, sin embargo todo indica que ambos han logrado coincidir en la crianza.

"En ese tema no hay ninguna diferencia; ambos están abogando porque tengan paz, seguridad y en todo se ponen de acuerdo", dijo Rodríguez, por el momento el exfutbolista estaría viajando a Miami una vez al mes para convivir con los pequeños y no se molesta que acompañen a Shakira a eventos públicos.

"Piqué sabe que a los niños les encanta y, por lo tanto, está tranquilo. Ambos están enfocados en el bienestar de sus hijos", explicó el comunicador.

Shakira reconoce la labor de Piqué

Recientemente en Argentina Shakira habló sobre la educación de sus hijos, Milan y Sasha y destacó la disciplina y el compromiso que ambos han desarrollado en su día a día, gracias a su expareja, a quien describió como un padre "muy disciplinado".

"También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica", dijo la cantante en una entrevista con el conductor Alejandro "Marley" Wiebe para el programa "Por el Mundo" de Telefe.

