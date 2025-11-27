Momento en el que Shakira habla de su tour por Centroamérica

La guatemalteca Gaby Asturias compartió el momento en el que Shakira le confirmó que "las mujeres ya no lloran" llegará a Centroamérica.
RECUERDA: ¿Shakira viene a Guatemala? Esto reveló Gaby Asturias
"Les comparto un poco de lo que conversamos con Shakira sobre su nueva colección de perfumes y sin querer, nos da primicia de que hará gira en Centroamérica", explicó.
En el video la generadora de contenido aparece junto a la estrella colombiana y al abordarla le confiesa: "Muchos guatemaltecos te aman y esperan que lleges al país", dijo Gaby.
Shakira contestó: "¡Ay me encantaría! seguro que voy a estar en Centroamérica en 2026, espero verlos. muchos de ustedes en los conciertos".
La estrella no declaró en cuál de los países de la región se presentará, seguro los fans estarán pendientes del lugar exacto y las fechas, esperando que sea Guatemala el lugar elegido.
MIRA: