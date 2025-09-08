Presentan pruebas y reconocen a 8 implicados en el crimen de Farruko Pop

-

El juicio por el asesinato de Farruko Pop continúa con análisis de videos y el reconocimiento de ocho personas vinculadas al crimen.

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal continúa con el juicio en contra de Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunún, acusados del asesinato de Jorge Sebastián Pop, conocido en redes sociales como Farruko Pop. Por el momento, trascendió que ocho personas fueron reconocidas como vinculadas con el asesinato.

El Tribunal analiza los testimonios y evidencias para establecer responsabilidades penales en el caso que se sigue por el asesinato de Farruko Pop. (Foto: DCA)

Durante la audiencia de este lunes, el tribunal escuchó el testimonio de una testigo colaboradora, quien relató que Elton, Marcos e Hilario estaban presentes en la vivienda donde ocurrió el crimen. La testigo también afirmó que ella y otra joven ingresaron a la casa junto con la víctima.

El fiscal presenta el dispositivo móvil que capto las imágenes de la persona de sexo masculino que identificó a Farruko Pop. (Foto: Estuardo Paredes/N Diario)

El Ministerio Público (MP) presentó grabaciones y testimonios que refuerzan la acusación. En uno de los audios reproducidos, una testigo narra el recorrido que realizaron para comprar una pizza cuando Farruko se encontraba en la casa donde finalmente fue asesinado.

Juicio avanza con declaraciones y reconocimiento de implicados del asesinato de Farruko Pop. (Foto: DCA)

El fiscal del caso también realizó una reconstrucción de los hechos, detallando cómo fue la llegada de Farruko Pop a la vivienda. Este momento quedó registrado en cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona 18, imágenes que fueron presentadas en audiencia mediante capturas de pantalla y que sirvieron para realizar un reconocimiento facial de los implicados.

Además, se informó que se llevó a cabo el reconocimiento formal de ocho personas que habrían participado en el crimen, incluyendo a los acusados.

La audiencia se desarrolla este lunes 8 de septiembre en la Torre de Tribunales, en donde el proceso continúa con la revisión de pruebas para establecer la responsabilidad penal de los señalados.

Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunún. (Foto: Wilder López/Soy502)

El crimen

El pasado 4 de septiembre, durante el debate, el Ministerio Público reveló que alias Winston, quien ya falleció, habría entregado el arma a su hermano Hilario Velásquez para asesinar a Farruko Pop, presuntamente por celos o por usar una gorra asociada a una pandilla rival.

Farruko llegó en mototaxi junto a Beverly Ivón Pineda, y poco después se cometió el crimen dentro del inmueble.

La tarjeta de débito de la víctima fue utilizada para comprar una pizza en un centro comercial de la zona 18. Cámaras de seguridad captaron a Carlos Roberto López Ortiz, Beverly Ivón Pineda y Ashly Saraí haciendo la compra. El producto fue valorado en Q109 y fue consumido en la casa donde ocurrió el asesinato.

Según el MP, todos los implicados directos en el crimen están ya fallecidos.