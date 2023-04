Fallece el reconocido pastor evangélico Charles Stanley

Charles Stanley, el pastor evangélico conocido internacionalmente, falleció a los 90 años de edad en Estados Unidos.

Charles Stanley, un influyente pastor, además de ser predicador, fue teólogo, misionero, escritor y era reconocido por los programas de televisión y radio que eran transmitidos a miles de personas.

Stanley contaba con más de 65 años de carrera en el ministerio, donde se encargaba de difundir mensajes de fe alrededor del mundo por medio de la primera Iglesia Bautista, ubicada en la ciudad de Atlanta en Estados Unidos.

Stanley creó en 1977 In Touch Ministries. Años después, sus enseñanzas fueron traducidas al español, lo cual generó gran impacto en la región latinoamericana.

Actualmente, la Iglesia Bautista de Atlanta es una comunidad que posee gran diversidad étnica en Estados Unidos ya que cuenta con miembros de casi 100 países.

El pastor no fue solo conocido dentro del cristianismo, sino que también alcanzó popularidad como escritor, al vender más de 10 millones de obras de sus 70 libros publicados.

De acuerdo con una publicación realizada por la página del ministerio, se reveló la noticia: "Familia In Touch, esta mañana, Dios llamó a nuestro amado pastor, el Dr. Charles Stanley, a casa, al cielo. El Dr. Stanley vivió una vida de obediencia y ahora está recibiendo el gozo de su alma: ver a su Salvador cara a cara. Por favor únanse a nosotros en oración por la familia Stanley".