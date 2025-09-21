Versión Impresa
Reese Witherspoon recuerda el abuso que sufrió en el pasado

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
21 de septiembre de 2025, 14:51
Reese Witherspoon se sinceró sobre una etapa difícil de su juventud marcada por una relación abusiva. (Foto: X)

Reese Witherspoon recordó cómo un vínculo dañino en su juventud afectó su autoestima.

La exitosa actriz y productora en Hollywood estadounidense ha enfrentado una dura etapa en su vida, teniendo que pasar por un proceso de superación largo tras una relación abusiva.

La actriz habló del proceso de sanación y confianza que le tomó años recuperar. (Foto: X)
Reese Witherspoon volvió a hablar sobre su experiencia de haber estado en pareja durante su juventud y de cómo esta la ha marcado de por vida, tomándole tiempo para recuperar la confianza en sí misma.

Sus palabras reflejan la importancia de visibilizar y hablar sobre el abuso en las relaciones. (Foto: X)
"Fui muy buena siendo profesional y cumpliendo con lo correcto, pero no era emocionalmente madura cuando era joven", cuenta Witherspoon en una entrevista.

"Cuando logré salir de esa relación, me tomó un tiempo reconstituirme. Me habían disminuido el espíritu, porque pensaba que todas esas cosas horribles que esa persona decía de mí eran verdad. Tuve que reconfigurar mi cerebro", añade Reese, dejando entrever el abuso psicológico y verbal que sufrió en el pasado.

