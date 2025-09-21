Reese Witherspoon recuerda el abuso que sufrió en el pasado

Reese Witherspoon recordó cómo un vínculo dañino en su juventud afectó su autoestima.
La exitosa actriz y productora en Hollywood estadounidense ha enfrentado una dura etapa en su vida, teniendo que pasar por un proceso de superación largo tras una relación abusiva.
Reese Witherspoon volvió a hablar sobre su experiencia de haber estado en pareja durante su juventud y de cómo esta la ha marcado de por vida, tomándole tiempo para recuperar la confianza en sí misma.
"Fui muy buena siendo profesional y cumpliendo con lo correcto, pero no era emocionalmente madura cuando era joven", cuenta Witherspoon en una entrevista.
"Cuando logré salir de esa relación, me tomó un tiempo reconstituirme. Me habían disminuido el espíritu, porque pensaba que todas esas cosas horribles que esa persona decía de mí eran verdad. Tuve que reconfigurar mi cerebro", añade Reese, dejando entrever el abuso psicológico y verbal que sufrió en el pasado.