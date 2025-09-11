Regresa a los cines: curiosidades de "Toy Story"

-

Tres décadas de amistad, aventura y pura nostalgia con Toy Story.

Aunque no lo parezca, han pasado 30 años desde que Pixar desarrolló la historia basada en qué pasaría si los juguetes cobraran vida cuando las personas no los observan, convirtiéndose en un clásico del cine animado.

Antes del estreno de Toy Story en 1995, las películas solían dibujarse a mano, cuadro por cuadro, siendo la primera cinta de larga duración en realizarse por completo en computadora.

La película estuvo a punto de ser un musical. (Foto: X)

Para la primera entrega, la compañía pensaba incluir a la muñeca Barbie y ella sería quien ayudaría a Woody y Buzz a escapar de la casa de Sid. Sin embargo, los directivos de Mattel no estuvieron de acuerdo porque pensaban que sería un fracaso en la taquilla.

La idea original estuvo a punto de ser un musical y se iba a centrar en un viaje de Woody, en donde encontraría diferentes objetos y personajes con los que interactuaría.

El clásico de Pixar regresa a Cinépolis este 11 de septiembre. (Foto: X)

El personaje de Buzz Lightyear está inspirado en el astronauta Buzz Aldrin, debido a que fue el segundo hombre en caminar sobre la Luna.

Para conmemorar el legado de la franquicia más exitosa de Pixar, la cinta original se ha reestrenado en algunas salas de cine de Guatemala este 11 de septiembre, así que no te la pierdas.