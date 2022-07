"Corrí bajo el agua": el relato de la madre de Ellie Samara sobre su búsqueda

La madre de Ellie Samara Batres, la pequeña que fue encontrada sin vida tras una larga búsqueda, comentó sus momentos de angustia al no encontrar a la pequeña.

Doris Barrientos contó al medio Noti7 los desgarradores momentos que vivió al no saber nada de su hija de 6 años.

“¡Era una angustia!, yo sabía como madre que cada segundo que estaba pasando iba a ser vital... yo corría bajo el agua con mi teléfono, almubrando, se me murió mi teléfono porque se mojó y pensaba: '¿donde podría estar?, todavía la encuentro, todavía la alcanzo, es... no sé, no se puede explicar”.

(Foto: Noti7)

Entre lágrimas el padre de Elllie, quien viajó desde Estados Unidos para el funeral de la pequeña, describió cómo era: "Era una niña dulce, amorosa, le encantaba jugar conmigo, yo era su papi, le gustaba brincar, le encantaba que yo le diera mi celular,, me lo quitaba, me hacía berrinche porque yo la complacía en todo".

(Foto: Noti7)

La familia recibió un duro golpe al recibir la noticia de que el cuerpo de la niña había sido encontrado flotando en el río Motagua tras 48 horas de espera por noticias de su paradero en la aldea El Quetzalito, en Puerto Barrios Izabal, a 180 kilómetros de su hogar.

El reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte de la menor fue asfixia por sumersión. Aún se investiga si la muerte de la pequeña fue un accidente o si se trata de un crimen.