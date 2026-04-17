RE/MAX reúne al sector inmobiliario en Antigua Guatemala

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La ciudad de Antigua Guatemala fue el punto de encuentro para la Convención Caribe y Centroamérica 2026 de RE/MAX, un evento que reunió a brokers, inversionistas y representantes del sector inmobiliario de la región.

La actividad buscaba generar conexiones entre actores del mercado y abrir espacios para el intercambio de información, estrategias y prácticas enfocadas en el desarrollo del sector.

“ Durante la convención, Guatemala funciona como sede para el fortalecimiento de relaciones comerciales con mercados internacionales, así como para la identificación de oportunidades de expansión y apertura de franquicias inmobiliarias en el país. ” Lourdes Palma , directora regional en Guatemala RE/MAX.

El encuentro también planteaba posicionar a Guatemala dentro del mapa de inversión regional, al conectar talento local con una red internacional presente en más de 120 países.

Como parte de la agenda, se desarrollaron sesiones informativas, espacios de networking y actividades dirigidas a empresarios interesados en el modelo de franquicias de RE/MAX, lo que abre oportunidades de participación en el mercado inmobiliario.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Esta edición marca la primera convención y entrenamiento de la red en formato 100% en español para la región, con la participación de especialistas de Latinoamérica y Estados Unidos.

Además, se habilitaron espacios para intercambio entre profesionales del sector y representantes de distintas oficinas de la red.