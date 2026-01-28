¡Remontada y a octavos! Barcelona se clasifica tras ganar al Copenhague

-

El FC Barcelona logró darle la vuelta al tanto inicial del Copenhague tras el descanso y se impuso este miércoles con claridad (4-1), un resultado que le permitió esquivar el playoffs y cerrar la primera fase de la Champions en la quinta posición.

El conjunto azulgrana quedó expuesto en los primeros actos del partido. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando el Copenhague aprovechó una indecisión en la salida de balón: Elyounoussi filtró un pase preciso a Dadason, que superó a Joan Garcia.

Ese tanto llegó en la única aproximación clara del conjunto danés en toda la primera mitad. El Barsa, condicionado por los nervios o por el fuerte viento que soplaba en el estadio, fue incapaz de encontrar el gol antes del descanso.

TOP 8. pic.twitter.com/qtZeyYDajE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 28, 2026

Tras el descanso, el Barsa generó peligro y en el minuto 48 encontró el empate. Olmo filtró un gran pase a Lamine, que asistió a Lewandowski para firmar el 1-1.

En el minuto 60 llegó el 2-1: Lamine Yamal probó suerte con un disparo con efecto que, tras rozar en Achouri, acabó dentro de la portería. Poco después, una falta sobre Lewandowski provocó un penalti que Raphinha transformó en el 3-1, dando calma al Barsa y acercándolo definitivamente al top ocho.

El marcador pudo ampliarse con un remate de Cubarsí al palo en el 77, pero el cuarto tanto llegó en el 85, cuando Marcus Rashford cerró la goleada con un preciso lanzamiento de falta.